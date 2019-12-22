Yüksekovalı kadınlar atıl kumaştan yeni kıyafetler tasarlıyor

22.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:54

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, atıl durumdaki kıyafetleri değerlendirerek yeni kıyafetler tasarlıyor.



Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 'geri dönüşüm giyim ve nakış' kursuna katılan kursiyerler, kullanmadıkları eski kıyafetleri çöpe atmak yerine öğrendikleri tekniklerle hem israfın önüne geçiyor hem de yeni ürünlere çeviriyor. Yaşları 15 ila 45 arasında değişen 17 kadının katıldığı kursla ilgili bilgiler veren usta öğretici Arife Gemicioğlu, "5 yıldır Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğreticilik görevini yapmaktayım. Kadınlara iş öğretmek, yeni şeyler öğretmek hoşuma gidiyor. Yaklaşık 2 aydır buradayız. 17 kursiyerim var. Kursiyerler maddi imkansızlıklar nedeniyle kumaş alamıyorlar. Kursiyerlerimle beraber kumaş hakkında neler yapabiliriz konusunda düşündük ve geri dönüşüm fikri oluşturmaya çalıştık. Eski kumaşlardan yeni şeyler üretmeye başladık. Artan kumaşları değerlendirdik ve bu sayede öğrencilerim hem kumaşlarını değerlendirdiler hem de güzel şeyler öğrendiler. Öğrenciler sürekli sipariş alıyor, biz bu siparişleri hazırlayıp satıyoruz. Elde ettiğimiz gelirlerle öğrenciler kendi ev bütçesine katkıda bulunuyor ve yeni kumaşlar almaya çalışıyoruz. Kursumuza talep çok var. Kadınların bu mesleği öğrenmelerini çok istiyorum. Bu kursu açmamıza imkan sağlayan Yüksekova Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.



"Güzel vakit geçiriyoruz"



Kursa 2 ay önce başladığını söyleyen Zahide Akdoğan isimli kursiyer ise, "Kursumuzda evdeki eskimiş ve fazla kumaşlarımızı değerlendiriyoruz. Şu ana kadar yeni kumaşla hiç ürün üretmedik. Tamamen eski kumaşlardan ürünler üretiyoruz. Evdeki işlerimizi tamamladıktan sonra kursa geliyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz, yeni arkadaşlıklar edindik. Tüm kadınlara



tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Zehra Yorgun isimli kursiyer de, kumaş ve makine yardımı talebinde bulunarak, "Bu konuda bizlere yardım ederlerse çok



mutlu oluruz. Evdeki tüm eskileri kullandık, çoğu zaman komşularımızdan eski kumaş istiyoruz. Özellikle geri dönüşüm konusunda çok şey öğrendik. Çöpe atılacak kumaşı biz burada farklı bir ürüne çeviriyoruz. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kursu ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Doğan, ilçede yaklaşık 420 kursun olduğunu ifade ederek, "Yüksekova'da dikiş nakış, el sanatları ve giyim kursları konusunda çalışmalarımız var. Diliyoruz ki kadınlarımız bu alanlarda daha çok çalışsın, daha çok sosyal hayata katılabilsin. Kurslarımızın daha verimli olabilmesi için sürekli denetleyip ziyaret ediyoruz. İnanıyoruz ki bu kurlarımızı daha ileri seviyeye taşıyacağız" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA