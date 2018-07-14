Ytb Heyeti Erbil'de Türkiye Mezunları ile Bir Araya Geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından (YTB) bir heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Türkiye'deki eğitim kurumlarından mezun olanlarla bir araya geldi.

YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil'de kurulan Türkiye Mezunlar Birliğini ziyaret ederek, mezunlarla bir araya geldi.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Yusuf, Türkiye'nin burs yoluyla kardeş ülkelere hizmet verdiğini belirterek, "Amacımız, hem mezun arkadaşlarımızın o ülkelerdeki ekonomik ve ticari faaliyetlerde potansiyeli kullanmasına yardımcı olmak hem de Türkiye ile dostluk ilişkileri geliştirmelerini sağlamak." dedi.

Türkiye'den burslu 20 binden fazla mezun olduğunu ifade eden Sait Yusuf, bunun yanında Türkiye'den burslu olarak veya kendi imkanlarıyla üniversitelerde eğitim görmüş ya da TÖMER gibi kurumlarda Türkçe öğrenmek için tahsil görmüş 150 binden fazla mezun olduğunu belirtti.

Yusuf, şu ana kadar 22 ülkede Türkiye mezunlarının 23 derneği olduğunu bilgisini paylaşarak, 2018 yılının sonunda bu sayıyı 40'ın üstüne çıkarmayı, 2023 yılı için bu konuda tam anlamıyla organize olmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkonsolos Hakan Karaçay da Türkiye Mezunlar Birliğinin gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağını ifade ederek, mezunların birbiriyle irtibatların sağlanması, Türkiye ve Türk kültürüyle irtibatlarının korunması açısından yararlı bir yapı olduğunu kaydetti.

Karaçay, birliğin bu çerçevede iki ülke arasında eğitim alanındaki bağlantıların güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye Mezunlar Birliği Başkanı Hazım Mustafa ise birliğin Türkiye ile olan bağları, iletişim ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.