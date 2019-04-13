Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vereceği karar çok önemli. YSK'nin kararına herkesin saygı göstermesi lazım." dedi.

Destici, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Birevim Elazığspor ile yeni Eskişehir Stadı'ndaki maçını izlemek için kente geldi.

Stada girişinde bir gazetecinin "31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından İstanbul'daki itirazın ardından oy sayımı devam ediyor, siz bun süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Destici, itirazların seçimlerin içindeki bir süreç olduğunu kaydetti.

Seçime katılan hemen hemen bütün partilerin kimi yerlerde itirazlarda bulunduğunu anımsatan Destici, şöyle konuştu:

"YSK'nin vereceği karar çok önemli. YSK'nin kararına herkesin saygı göstermesi lazım. Kanunların ve hukukun içinde kalarak kamuoyunda hiçbir baskı algısı oluşmasına meydan vermeden bir karar almalılar. Bu karar ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. İddialar ve şaibeler ispatlı, delili ortaya konursa YSK bunları da değerlendirecektir. Türkiye demokratik bir ülke. Başka ülkelerin bizim iç işlerimize müdahale etmemesi lazım. Bizim de onların eline koz verecek birtakım uygulama içinde olmamamız lazım. Türkiye'nin en büyük kazançlarından birisi de devletin bekası noktasında, Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın siyasi uzantısı, siyasi bölücülerin geçmiş yıllardaki kazandığı belediyelerin bir kısmını kaybedip, bunların siyasi bölücüler dışındaki partiler tarafından kazanılmasıdır."

Kaynak: AA