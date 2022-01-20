Son Dakika | YOLU KAPANAN EVİNDE RAHATSIZLANDI, KIZAKLA 3 KİLOMETRE AMBULANSA TAŞINDI

Son dakika haberlerine göre BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, evinde rahatsızlanan Duruyi İnce'yi (50), yol kardan kapalı olduğu için 3 kilometre kızakla taşıyan köylüler, ana yoldaki ambulansa ulaştırdı.

KARLIOVA, BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, evinde rahatsızlanan Duruyi İnce'yi (50), yol kardan kapalı olduğu için 3 kilometre kızakla taşıyan köylüler, ana yoldaki ambulansa ulaştırdı.

Karlıova'nın merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kümbet köyünde yaşayan Duruyi İnce, tansiyonu çıkınca fenalaştı. Karın ağrısı da çeken İnce için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yol kardan kapandığı için sağlık ekibi ise ambulansla köye giremedi. Bunun üzerine köylüler, İnce'yi 3 kilometre boyunca kızakla taşıyıp, ana yoldaki ambulansa ulaştırdı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duruyi İnce'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.