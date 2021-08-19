Yol Konforu Yüzleri Güldürdü
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Yol Konforu Yüzleri Güldürdü

Yol Konforu Yüzleri Güldürdü
Habermetre - Haberler | Toplum

Heyelan yaşanmaması ve yola zarar vermemesi için 13 farklı noktada önleyici tahkimat çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 metre genişliğindeki toprak yolu konfora kavuşturdu.

Heyelan yaşanmaması ve yola zarar vermemesi için 13 farklı noktada önleyici tahkimat çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 metre genişliğindeki toprak yolu konfora kavuşturdu. Asarcık ilçesinin Yarımca, Ayaklıalan ve Yeşilköy mahallelerini birbirine bağlayan ve devamında da burayı Çarşamba ilçesine geçişini sağlayan grup yolunun genişliği 7 metreye çıkarıldı. Ardından da stabilize malzeme dökülerek sağlamlaştırdı. Su geçişleri içinde menfezler yerleştirildi.

Mahalle halklarının yıllardır beklediği yolun altyapısındaki hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri, Ayaklıalan-Yeşilköy arasındaki 9 bin 400 metrelik yolu sathi kaplama, Yarımca-Ayaklıalan arasındaki 6 bin 300 metrelik yolu beton, Çarşamba-Yarımca arası yolun 1600 metrelik kısmını da betonla kaplayacak.

Asarcık ilçesinin en uzun yol ağı olan bölgedeki Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan mahalle halkı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Ayaklıalan Mahallesi Muhtarı Tahsin Ay, yol genişletmesiyle ulaşımın rahatladığını söyledi. Yatırımın tamamlanmasının ilçeler arası ticaret içinde büyük önem taşıdığının altını çizen muhtar Ay, "Yollar genişletildi. Büyük menfezler konuldu. Çok rahat bir yol oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Demir'e çok güvendiklerini söyleyen Yarımca Mahalle Muhtarı İsmail Şahin ise, "Sayın başkan 'sizi mahcup etmeyeceğim, yolunuzu yapacağım' dedi. Şükürler olsun ki yaptı. Çalışmalar tamamlandığında bambaşka bir konfora kavuşacağız. Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu günlere geldik, bu güzellikleri gördük. Daha da güzellikler göreceğiz" diye konuştu.

Yarımca Mahallesi sakinlerinden Recep Şahin de, "Her gün yolda büyükşehir belediyesinin bir iş makinesini, aracını görüyorum. Başka illerde böyle bir çalışma var mı bilmiyorum ama çok güzel hizmet alıyoruz. Büyükşehirden çok memnunuz. Sağ olsunlar var olsunlar. Bizim insan ve bu ülkenin vatandaşı olduğumuzu hissettirdikleri için emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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