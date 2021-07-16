Yıldızlar Judo turnuvası sona erdi

- Yıldızlar Judo turnuvası sona erdi UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Turnuvasına 18 İlden gelen 350 sporcunun katılımı ile 3 gün süren turnuvalar sona erdi.

- Yıldızlar Judo turnuvası sona erdi

KİLİS - UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Turnuvasına 18 İlden gelen 350 sporcunun katılımı ile 3 gün süren turnuvalar sona erdi.

Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonunda 3 gün süren turnuva sonunda sporcular madalya almak için kıyasıya yarıştı. 18 il ve Suriye'den katılan 350 sporcunun 3 gün boyunca çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Ümit erkekler kategorisinde birinci Rize, ikinci İstanbul, üçüncü Şanlıurfa ve Gaziantep, Ümit kızlar kategorisinde birinci Manisa, ikinci Konya, üçüncü Karaman ve Bilecik, Yıldızlar erkeklerde birinci İzmir, ikinci Diyarbakır, üçüncü Van ile Kilis, Yıldızlar kızlarda birinci Kahramanmaraş, ikinci Tekirdağ üçüncü İstanbul ile Van, Minik erkeklerde birinci Suriye, ikinci Adıyaman, üçüncü Manise ve Kahramanmaraş, minik kızlarda birinci Kilis, ikinci Balıkesir, üçüncü Tekirdağ ile Konya ilerinden katılan sporcular dereye gerdiler.

Sporculara madalya ve kupaları Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Metin Kaplan ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Metin Kaplan, 3 gün boyunca judo turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "UNICEF'in dünyada tek desteklediği judo turnuvasını yaptık. 18 il ve Suriye'den 350 sporcumuz müsabakalara katıldı. Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategorisinde turnuvasını yaptık. Bu organizasyon Kilis Belediyesinin UNICEF'e hazırladığı proje ile kapsamında yapıldı. UNICEF dünyada tek desteklediği judo dalında destek verdiğini biliyoruz. Biz UNICEF'den Fırat Kalkanı bölgesinde Kilis'in sorumluluğunun olduğu bölgede birkaç branşta daha desteğini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ