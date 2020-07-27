'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi HAKKARİ'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı, roketatar, sevk fişekleri ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildi.

HAKKARİ'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı, roketatar, sevk fişekleri ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Gürkavak köyü kırsal alanına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çuval içerisinde, 1 RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 41 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 651 PKM (Biksi Makineli Tüfeği) fişeği, 1 Glock tabanca şarjörü, 2 adet taarruz el bombası,1 kütüklük ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Kaynak: DHA