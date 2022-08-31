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Zonguldak yerel haberleri | Devrek'te 30 ağustos zafer bayramı sade bir törenle kutlandı

Yerel Haberler

Zonguldak yerel haberleri | Devrek'te 30 ağustos zafer bayramı sade bir törenle kutlandı

Zonguldak yerel haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "30 Ağustos Zafer Bayramı" protokol ve vatandaşların katılımı ile törenle kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "30 Ağustos Zafer Bayramı" protokol ve vatandaşların katılımı ile törenle kutlandı.

Kutlamalara ilk olarak kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesi ile başlandı ve ardından da Cumhuriyet Alanında bulunan tören alanına kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla devam edildi.

Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yetkililer tarafından günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından protokol ve diğer yetkililer tarafından şehitlerin kabristanları ziyaret edildi ve şehitliklerde Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

Düzenlenen kutlama törenine; İlçe protokolü, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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