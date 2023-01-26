Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç)Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç)

Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 16

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10 - İSTANBUL