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Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 59. Bölümünde; Alev'in, Pembe'yi itmediğini öğrenen Abdullah, sevdiği kadınla birlikte olma yoluna girer. Ama bu sefer doğru zaman gelene kadar ilişkilerini saklama kararı alır.Nursema ve Umut'un evliliği bir türlü rayına oturamıyordur. Umut'un kendisinden utandığını düşünen Nursema baba evine döner. Umut gelişmelerden Rüzgar'ı sorumlu tutar. Nilay'ın heyecanla beklediği Dna sonuçları nihayet çıkar. Çimen'in aşkı uğruna göze aldığı hayat, gittikçe onu zorlamaya başlamıştır Görkem'in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak eve dönmesi Ünal ailesi tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ancak annesinin vefatı konunun uzamasını engeller. Son bir kez konuşmak için Umut'un yanına giden Nursema, çok acı bir gerçekle karşı karşıya kalır.

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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