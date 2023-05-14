Yozgat'ta Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Yozgat’ta, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için saat 08:00’de başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Bin 310 sandıkta 299 bin 287 seçmenin oy kullanacağı Yozgat’ta şu ana kadar il seçim kuruluna intikal eden herhangi bir olumsuz durum olmadığı bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, "Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde seçim çalışmaları yapıldı, propaganda çalışmaları yapıldı, bugün de oylarımızı kullanıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla sahadayız" dedi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için saat 08: 00'de başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Bin 310 sandıkta 299 bin 287 seçmenin oy kullanacağı Yozgat'ta şu ana kadar il seçim kuruluna intikal eden herhangi bir olumsuz durum olmadığı bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, "Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde seçim çalışmaları yapıldı, propaganda çalışmaları yapıldı, bugün de oylarımızı kullanıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla sahadayız" dedi.

Yozgat il genelinde, seçime giren partiler tarafından kampanya sürecinde asılan bayraklar, afişler, pankartlar, dün akşam polis gözetiminde söküldü. AKP İl Başkanlığı binasının Cumhuriyet Meydanı'na bakan yüzene asılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev pankartına ise dokunulmadı.

SEÇMENLER OY KULLANIYOR

Yozgat'ta belirlenen binalarda görevlendirilen sandık başkanları, seçim torbalarını sabah teslim aldı ve oy pusulaları sayılarak kontrol edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08: 00'i gösterdiğinde, sandıkların bulunduğu okullara gelen seçmenler oylarını kullanmaya başladı.

Aşağı Nohutlu Mahallesi Muhtarı Rasim Demirkapak, seçmenlere yardımcı olmak için gittiği okula alınmadığını belirterek, "Dışarıya attılar bizi, içeriye koymuyorlar, şurada hizmet veriyoruz. Oy pusulası olmuyor, oy pusulasına yardım ediyorum, sandıklara yol gösteriyorum. İçeride yasakmış, burada görev yapıyorum" dedi.

"GÜVEN İÇERİSİNDE SEÇİMİN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yozgat Valisi Ziya Polat, Halk Eğitim Merkezi'ndeki sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün, demokrasi bayramımız. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği seçimi için sandık başına gidiyor aziz milletimiz. Yozgat genelinde bin 310 sandıkta vatandaşımız oy kullanacak. Şu ana kadar bize yansıyan, adliyeye yansıyan bir durum yok. Huzur içerisinde, güven içerisinde seçimin biteceğini düşünüyoruz. Yiğitler şehri Yozgat'ta, seçim dönemi boyunca Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde seçim çalışmaları yapıldı, propaganda çalışmaları yapıldı, bugün de oylarımızı kullanıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Emniyetimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız, 112'miz, tüm arkadaşlarımız görev başında, gece boyunca da görev başında olacak."