HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde YKS'ye hazırlanan öğrenciler için seminer düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle kaymakamlık konferansa salonunda öğrencilere yönelik seminer düzenlendi. Burada konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik seminerlerinin devam ettiğini belirterek, "Akademik başarıyı artırma, eğitimde mutluluk ve stres yönetimi programında bir aradayız. Bilim ve ilim dünyası, klasik eğitim sistemini aşarak üst düzey pedagojik öğrenmeler, yapay zeka, robotik uygulamalar, yüksek teknoloji, inovasyon ve ar-ge bağlamında yeniden şekillenmektedir. Bu önemli eğitimde katkılarından dolayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin dekanına ve hocalarımıza, Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Alhan Hocamız teşekkür ederim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ise semineri kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle Yüzüncü Yıl Üniversitesinin işbirliğinde düzenlediklerini belirterek, "Özellikle YKS'ye hazırlanan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu hazırlık sürecini önemsiyoruz. Bu yönüyle de seminerimiz faydalı olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Fuat Tanhan, YKS'ye hazırlıkta nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, çalışma teknikleri ve başarının sırrından bahsetti.