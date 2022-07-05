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Yenimahalle'de Bayram Temizliği

ANKA - Yerel
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Yenimahalle'de Bayram Temizliği

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar ile 300’e yakın cami ve mescitte Kurban Bayramı öncesi bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar ile 300'e yakın cami ve mescitte Kurban Bayramı öncesi bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Bölgede periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayram öncesinde hız veren belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini ve mezarlık ziyaretlerini hijyenik ve temiz şartlarda gerçekleştirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

CAMİLER VE MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR

Belediye ekipleri, camileri dezenfekte ederek, halıları süpürüp kuru temizlemesini yapıyor. Bunun yanında camiler haşerelere karşı da ilaçlanıyor.

Kabristan ziyaretleri için Susuz, Memlik, Karacakaya, Yuva, Yakacık, İvedik ve Ergazi mahalleleri mezarlıklarını temizleyen ekipler, çiçeklerin sulanması, yabani otların temizlenmesi ve mezarlık çevrelerinin düzenlenmesini yapıyor, mezarlıklar kuru otlardan ve çöplerden arındırılıyor.

"HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu ve hijyenik şekilde geçirebilmeleri için tüm önlemlerin alındığını belirten Yaşar, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için mezarlıkların temizlikleri yapıldı. Aynı zamanda bayram namazı için tüm camilerimizi de hazırladık. Kurban Bayramı'nın insanlığa, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

ANKA / Yerel

Yenimahalle Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

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