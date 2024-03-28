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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Filistin ve Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştırdı

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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in zulmü altındaki Filistin ve Gazze halkına 18 tır yardım malzemesi ulaştırdı. İçerisinde gıda, giyim, ısınma, hijyen ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, Mısır üzerinden Filistin ve Gazze halkına ulaştırıldı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, dünyanın dört bir yanına olduğu gibi zalim İsrail'in bombardımanı ve zulmü altında zor günler geçiren Filistin ve Gazze halkının da yardımına koştu. Dernek, aylardır İsrail bombardımanı altında zor günler geçiren Gazze halkına toplam 18 tır gıda kolisi, sağlık desteği, ilaç yardımı, temizlik ve hijyen paketi gibi pek çok acil yardım malzemelerinden oluşan yardım malzemesi ulaştırdı. Dernek, bayram çalışmaları kapsamında ise 3 Nisan 2024 tarihinde yeni bir yardım konvoyunu Gazzeli mazlumlara ulaştıracak.

"Bu sıkıntılar bitinceye kadar ve zafere erişinceye kadar Gazze'ye desteğimiz devam edecek"

Zor günler geçiren Gazze halkına destek olmaya devam edeceklerini ifade eden ve yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "Gazze'ye yardım çalışmaları kapsamında 10 Şubat'ta Mısır'da hazırladığımız 8 tırdan oluşan iyilik konvoyunu Gazzeli kardeşlerimize gönderdik. Hazırladığımız yardımlar Refah sınır kapısından geçerek Gazzeli kardeşlerimize ulaştırıldı. İçerisinde çadır, portatif tuvalet ve banyo, gıda kolisi, un ve muhtelif yardımlar bulunan tırlarımız Gazze'ye ulaştı. Ramazan çalışmaları kapsamında da 21 Mart'ta yine Mısır'da hazırladığımız 10 tırdan oluşan iyilik konvoyunu yine Gazzeli kardeşlerimize gönderdik. Bu tırların içerisinde de gıda, beslenme ve un gibi temel gıda malzemeleri bulunuyordu. Önümüzdeki 3 Nisan'da da yine Mısır'a giderek bayram için hazırlamış olduğumuz iyilik konvoyunu refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye sevk ederek kardeşlerimize ulaştıracağız. Gazzeli kardeşlerimiz bir taraftan İsrail'in bombalarıyla öldürülürken, katledilirken bir taraftan da açlığa mahküm ediliyor. Biz kardeşlerimizle olan dayanışmamızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Gazzeli kardeşlerimizin bu sıkıntıları bitinceye kadar ve bir zafere erişinceye kadar bizim Gazze'ye olan desteğimiz devam edecek. Bu vesileyle halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şu mübarek Ramazan günlerinde Gazze'ye olan desteğinizi ve dayanışmanızı ve duanızı arttırarak devam ettirin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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