Van yerel haberleri: Korucubaşı Tunçdemir Başkale'de toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden korucubaşı Feyzi Tunçdemir, memleketi Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Başkale ilçesi Aydemir Karakol Komutanlığı emrinde görevli korucubaşı Feyzi Tunçdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Babaevinde helallik alınmasının ardından Tunçdemir için Tepebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tunçdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdürü Edip Kaya, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tunçdemir'in naaşı, cenaze namazının ardından, tekbirler eşliğinde toprağa verildi. Burada yapılan törenin ardından taziye evine geçen Kaymakam Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet, burada Tunçdemir ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. - VAN