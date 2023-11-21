Vali Pehlivan: "Kadına yönelik şiddetle mücadelede nihai hedef şiddetin sıfırlanmasıdır"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ""Kadına yönelik şiddetle mücadelede nihai hedef şiddetin sıfırlanmasıdır" dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 2023 yılı 3. Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Pehlivan'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Oğuz Eryılmaz, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aysun Yaralı Akkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önemde olduğu belirten Pehlivan, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti. Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan ve 2021-2025 yıllarını kapsayacak Mersin il eylem planının 4 ana hedefinin bulunduğunu kaydeden Pehlivan, bu hedeflerin adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık olduğunu söyledi. Pehlivan, "Valiliğimizin himayesinde kaymakamlıklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, kolluk birimlerimiz, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum teşkilatları iş birliği ve koordinasyon içinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hem mevzuat hem de uygulamaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. İl bazında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda temel, nihai ve en ideal hedef, şiddetin sıfırlanmasıdır. Kadına yönelik ve aile içi şiddeti önlemek amacıyla toplumumuzun bütün kesimlerinin iş birliği ve koordinasyon içinde gayret sarf etmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla devam eden toplantıda, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik düzenlenen kampanyaların değerlendirilmesi, elektronik kelepçe il uygulamaları, kadına el kalkamaz kampanyasında yapılan çalışmaların sunumu, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararlarının uygulanma sonuçları, kadın konukevi açılma çalışmaları, şiddetle mücadelede doğrudan hizmet sunmayan kurumlarda odak birim çerçevesinde yapılan çalışmalar, 2023 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan faaliyet planının değerlendirilmesi ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapılması planlanan faaliyetler hakkındaki gündem maddeleri görüşüldü. - MERSİN