Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 23 Nisan'da bir mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 23 Nisan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Hüseyin Aksoy, yayınlamış olduğu mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılını kutladığımız bu coşkulu günde hepinize sevgilerimi ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Kurtuluş Savaşı, yaşanan güçlüklere, olumsuzluklara ve yetersizliklere rağmen Türk Milleti'nin egemenliğine sahip çıkması ve kararlılığını ortaya koyması ile kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kalıcı başarıyı getiren bağımsızlık ve ulusal egemenlik gibi ilkeler, yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna da temel oluşturmuştur. Olağanüstü bir dönemden geçildiği sırada, Atatürk'ün önderliğinde ve Türk Milleti'nin temsilcilerinin katılımıyla toplanan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık ve özgürlük hareketinin yürütülmesinde tarihsel sorumluluk üstlenmiştir. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışı bu süreçteki en önemli adımlardan biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aldığı kararlarla millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet yönetiminin oluşturulmasında, çağdaşlaşma ve aydınlanma çabalarının başarıya ulaşmasında hayati rol oynamıştır. Atatürk, 'Türk milleti mukadderatını Büyük Millet Meclisi'nin kifayetli ve vatanperver eline bıraktığı günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri boğan felaketlerden milletin gözlerini kamaştıran güneşler ve zaferler çıkarmıştır' sözüyle, meclisin tarihimizdeki saygın yerini anlamlı biçimde dile getirmiştir. Milli egemenliğin somutlaştığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik rejimimizin omurgasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, aydınlık yarınlara ulaşma yolundaki en önemli güvencemizdir"

Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan Türk milletinin kısa sürede yapılan atılımlarla uygarlık yolunda önemli ilerlemeler elde dile getiren Vali Aksoy, "Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefimiz, ülkemizin gelişmesini sürdürmesini, demokratik ve uygar bir devlet olma yolunda ihtiyaç duyulan köklü, kapsamlı, yapısal değişikliklerin ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yüce meclisimizin bugün ve gelecekte yapacağı çalışmalar ve alacağı kararlar, Atatürk'ün başlattığı çağdaşlaşma hareketinin hız kazanmasını, Türkiye'nin gelişmiş dünya devletleri arasında hak ettiği konuma yükselmesini sağlayacaktır. İnsanlığın ortak umudu olan çocukların, ülkelerin yaşamında özel bir yeri ve anlamı bulunmaktadır. Milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, aydınlık yarınlara ulaşma yolundaki en önemli güvencemizdir. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak, karşı karşıya bulundukları olumsuzlukları gidermek, hayat şartlarını iyileştirmek, beklentilerine yanıt oluşturmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hiçbir özveriden kaçınmamalıyız. Çocuklarımıza doğru kararlar vererek hayatın her alanında başarılı olmaları için eğitim başta olmak üzere gerekli ortam ve olanakları sunmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm çabaları, çocuklarımızın huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini, uygarlığın imkan ve fırsatlarından en iyi biçimde yararlanmalarını sağlamaya yöneliktir. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak devletimizin ve birey olarak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür" sözlerini kaydetti.

"Hayat boyu başarılı ve mutlu olmanız, yarınlara güvenle bakabilmeniz, yüzlerinizin her zaman gülmesi bizlerin tek dileğidir"

Konuşmasının devamında çocuklara seslenen Vali Hüseyin Aksoy, mesajına şöyle devam etti:

"Büyük Önder Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak armağan etmesi, sizlere olan sevgisinin ve güveninin göstergesidir. Sizlere büyük önem ve değer veren Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet etmiştir. Bu önemli sorumluluğun bilincinde olarak yılmadan çalışacağınıza, elde edeceğiniz yeni başarılarla aydınlık yarınlarımızın mimarları olacağınıza inancımız sonsuzdur. Ülkemizi geleceğe taşımaya yönelik sorumlu ve duyarlı tüm çabalarınızda, sizlere destek verecek ve yanınızda olacağız. Sizleri seviyor ve sizlere güveniyoruz. Yarının gençleri ve büyükleri olarak, milletimizin güven ve desteği ile her zaman başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizlere daha iyi ortam ve imkanlar sağlamak, haklarınızı korumak ve daha gelişmiş bir ülke bırakabilmek amacıyla aileleriniz, devletimiz ve milletimiz elbirliği içinde çalışmaktadır. Bu ülkede yapılan her şey sizler içindir. Hayat boyu başarılı ve mutlu olmanız, yarınlara güvenle bakabilmeniz, yüzlerinizin her zaman gülmesi bizlerin tek dileğidir. Siz sevgili çocuklarımızı çok sevdiğimizi ve güvendiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocuklarımıza ve Eskişehirlilere esenlikler diliyorum." - ESKİŞEHİR