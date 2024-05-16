Discord çöktü mü? Discord problem mi var 16 Mayıs 2024? #128680

16 Mayıs tarihinde yaşanan sorunlarla birlikte birçok Discord kullanıcısının aklına Discord çöktü mü? Sorusu geldi. Birçok kişi tarafından merak edilen Discord çöktü mü? Sorusu, kullanıcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Discord çöktü mü? Discord neden başlanmıyor, neden açılmıyor? 16 Mayıs Discord çökme şikayetleri!

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord çöktü mü? Sorusu, Discord platformunda sorun yaşayan birçok kullanıcının araştırdığı konulardan bir tanesidir. 16 Mayıs tarihinde gerçekleşen sorunlar nedeniyle kullanıcılar bu sorunun cevabını merak ediyor. Discord yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yabancı kaynaklardan sağlanan verileri göz önünde bulundurarak olağanüstü bir durum olduğunu anlayabiliriz. Aşağıdaki yer alan grafikte son 24 saat içerisinde Discord için yapılan hata bildirimleri yer almaktadır. Grafiği incelediğimizde Discord'da son saatlerde birçok kullanıcı sorun yaşamakta. Bu durum Discord sunucularında olağanüstü bir durum olduğunu belirtmektedir.

downdetector