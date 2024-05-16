Polonya bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024?

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Polonya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.

Polonya BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU