Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024?

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Almanya bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.

ALMANYA BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Pasör : Pia Kastner – Corina Glaab – Sarah Straube – Pia Fernau – Elisabeth Hannah Kohn

Pasör Çaprazı : Kimberly Drewniok – Emilia Weske – Maria Hanle – Lena Kindermann – Rica Maase – Scharman Große

Orta Oyuncu : Marie Schölzel – Anastasia Cekulaev – Camilla Weitzel – Monique Strubbe – Luisa vanClewe – Lena Linke

Smaçör : Vanessa Agbortabi – Antonia Stautz – Lina Alsmeier – Lena Stigrot – Pia Timmer, Romy Aylin Jatzko, Margareta Kozuch, Leane Grozer, Annegret Hölzig, Elena Kömmling

Libero : Annie Cesar – Anna Pogany – Patricia Nestler