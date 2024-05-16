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Çin bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024?

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Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 yılındaki ilk turnuvası Voleybol Milletler Ligi başladı. Turnuva hakkında tüm detaylar araştırıldı. Peki, Çin bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Çin bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.

Çin BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Çin'in 23 Kişilik Listesi

Pasör : Ding Xia, Xu Xiaoting, Diao Linyu

Pasör Çapraz ı: Gong Xiangyu, Du Qingqing, Duan Mengke, Wang Yifan, Miao Yiwen

Smaçör : Wang Yunlu, Li Yingying, Duan Fang, Zhong Hui, Wu Mengjie, Chen Xinyue, Zheng Yixin

Orta Oyuncu: Yuan Xinyue, Wang Yuanyuan, Gao Yi, Jieya Zeng, Yang Hanyu

Libero : Xu Jianan, Ni Feifan, Wang Mengjie

Başanrenör : Cai Bin

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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