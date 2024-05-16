Çin bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024?
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 yılındaki ilk turnuvası Voleybol Milletler Ligi başladı. Turnuva hakkında tüm detaylar araştırıldı. Peki, Çin bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Çin bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.
Çin BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU
Çin'in 23 Kişilik Listesi
Pasör : Ding Xia, Xu Xiaoting, Diao Linyu
Pasör Çapraz ı: Gong Xiangyu, Du Qingqing, Duan Mengke, Wang Yifan, Miao Yiwen
Smaçör : Wang Yunlu, Li Yingying, Duan Fang, Zhong Hui, Wu Mengjie, Chen Xinyue, Zheng Yixin
Orta Oyuncu: Yuan Xinyue, Wang Yuanyuan, Gao Yi, Jieya Zeng, Yang Hanyu
Libero : Xu Jianan, Ni Feifan, Wang Mengjie
Başanrenör : Cai Bin