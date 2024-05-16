Fransa bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024?

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Fransa bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.

Fransa BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

01- Héléna CAZAUTE - Recep/Attaquante - 17/12/1997 - Vero Volley Milano (ITA)

02 - Nawelle CHOUIKH-BARBEZ - Recep/Attaquante - 11/12/2004 - Fransa Avenir 2024

03 - Amandine GIARDINO - Libéro - 30/03/1995 - Neptunes Nantes

04 - Christina BAUER - Merkez - 01/01/1988 - Pays d'Aix Venelles VB

09 - Nina STOJILJKOVIC - Pasör - 09/01/1996 - Dinamo Bükreş (ROU)

11 - Lucille GICQUEL - Pointue - 11/13/1997 - Nilüfer (TUR)

12 - Isaline SAGER WEIDER - Merkez - 07/05/1988 - Volley Mulhouse Alsace

15 - Amandha SYLVES - Merkez - 29/12/2000 - Cuneo (ITA)

21 - Eva ELOUGA - Merkez - 14.10.1999 - Volley Club Marq en Baroeul

23 - Léandra OLINGA ANDELA - Merkez - 12.08.1997

38 - Leia RATAHIRY - 27.09.2002 - Recep/Hücumcu - Neptunes de Nantes

63 - Emilie RESPAUT - 25.04.2003 - Pasör - Neptunes Nantes

75 - Guewe DIOUF - 15.06.2002 - Pointue - Voleybol Kulübü Chamalières

88 - Amélie ROTAR - 24.10.2000 - Recep/Hücumcu - Neptunes Nantes

91 - Halimatou BAH - 12 /21/2003 - Karşılama/Hücum - Voleybol Kulübü Chamalières

98 - Sabine HAEWEGENE - 05/09/1994 - Recep/Hücum - Voleybol Kulübü Chamalières

99 - Juliette GELIN - 02/11/2001 - Libéro - Levallois Paris St Cloud