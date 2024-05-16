Fransa bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024?
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 yılındaki ilk turnuvası Voleybol Milletler Ligi başladı. Turnuva hakkında tüm detaylar araştırıldı. Peki, Fransa bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Fransa bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.
Fransa BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU
01- Héléna CAZAUTE - Recep/Attaquante - 17/12/1997 - Vero Volley Milano (ITA)
02 - Nawelle CHOUIKH-BARBEZ - Recep/Attaquante - 11/12/2004 - Fransa Avenir 2024
03 - Amandine GIARDINO - Libéro - 30/03/1995 - Neptunes Nantes
04 - Christina BAUER - Merkez - 01/01/1988 - Pays d'Aix Venelles VB
09 - Nina STOJILJKOVIC - Pasör - 09/01/1996 - Dinamo Bükreş (ROU)
11 - Lucille GICQUEL - Pointue - 11/13/1997 - Nilüfer (TUR)
12 - Isaline SAGER WEIDER - Merkez - 07/05/1988 - Volley Mulhouse Alsace
15 - Amandha SYLVES - Merkez - 29/12/2000 - Cuneo (ITA)
21 - Eva ELOUGA - Merkez - 14.10.1999 - Volley Club Marq en Baroeul
23 - Léandra OLINGA ANDELA - Merkez - 12.08.1997
38 - Leia RATAHIRY - 27.09.2002 - Recep/Hücumcu - Neptunes de Nantes
63 - Emilie RESPAUT - 25.04.2003 - Pasör - Neptunes Nantes
75 - Guewe DIOUF - 15.06.2002 - Pointue - Voleybol Kulübü Chamalières
88 - Amélie ROTAR - 24.10.2000 - Recep/Hücumcu - Neptunes Nantes
91 - Halimatou BAH - 12 /21/2003 - Karşılama/Hücum - Voleybol Kulübü Chamalières
98 - Sabine HAEWEGENE - 05/09/1994 - Recep/Hücum - Voleybol Kulübü Chamalières
99 - Juliette GELIN - 02/11/2001 - Libéro - Levallois Paris St Cloud