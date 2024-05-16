AFAD deprem kira yardımı bitti mi, devam ediyor mu? #128680

Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası uygulamaya konan depremzede kira desteği Mayıs ödemesi ise bekleniyor! Peki, AFAD deprem kira yardımı bitti mi, devam ediyor mu?

AFAD DEPREM KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ?

AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 lira ve ev sahiplerine 7.500 lira ödenmeye devam edecek. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen hesaplara aktarılmıyor.

AFAD kira yardımı ödemesi sürüyor. Destek genellikle ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Ancak illere göre ödeme tarihi değişiyor. Banka hesabında destek ödemesi görünmüyorsa, Müşteri Hizmetleri ile görüşülmeli veya mobil bankacılık aracılığı ile 'ödemeler', 'merkezi ödeme' ve 'diğer ödemeler' tercih edilerek para akarımı yapılablir.