Üniversitede "Neden Matematik" konulu seminer verildi - Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Neden Matematik?" başlıklı seminer verildi.

7 Aralık Üniversitesi öğrenci topluluklarından Matematik Topluluğu tarafından düzenlenen "Neden Matematik?" isimli seminer, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memet Şahin'in sunumlarıyla Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk olarak geçmişten günümüze matematik kavramının nasıl geliştiğine değinen Şahin, matematiğin yaşama katkılarını belirterek konuşmasına devam etti. Ardından matematiğin diğer bilimlerle olan ilişkisine ve uygulama alanlarına dair örnekler veren Şahin, konuşmasının devamında matematiğin yeni çalışma alanlarından bahsetti. Son olarak matematik öğretmeninin taşıdığı niteliklerden söz ederek sunumunu tamamladı.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel