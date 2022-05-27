Üniversitede "Neden Matematik" konulu seminer verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversitede "Neden Matematik" konulu seminer verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Üniversitede 'Neden Matematik' konulu seminer verildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Neden Matematik?" başlıklı seminer verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Neden Matematik?" başlıklı seminer verildi.

7 Aralık Üniversitesi öğrenci topluluklarından Matematik Topluluğu tarafından düzenlenen "Neden Matematik?" isimli seminer, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memet Şahin'in sunumlarıyla Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk olarak geçmişten günümüze matematik kavramının nasıl geliştiğine değinen Şahin, matematiğin yaşama katkılarını belirterek konuşmasına devam etti. Ardından matematiğin diğer bilimlerle olan ilişkisine ve uygulama alanlarına dair örnekler veren Şahin, konuşmasının devamında matematiğin yeni çalışma alanlarından bahsetti. Son olarak matematik öğretmeninin taşıdığı niteliklerden söz ederek sunumunu tamamladı.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Üniversitesi, matematik, Aralık, Kilis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title