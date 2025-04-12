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Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava şartları sonucu, maalesef 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadelerini kullandı. İşte il il tarlalarda yaşananlar kayıplar...

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaşanan zirai don, tarım sektörünü vurdu.

10-11-12 Nisan tarihlerinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu Türkiye ; don, kar yağışı ve dolu gibi olaylar ile karşı karşıya kaldı. Duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava şartları sonucu, maalesef 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Tarihinin En Büyük Zirai Don Olayı YaşandıMalatya

"KAYISININ TAMAMINI KAYBETTİK"

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don kent ekonomisinin belkemiği olan kayısıyı vurdu. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yaşanan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz tablo çok vahim. Yıllık 500 milyon dolar üzerinde gelir elde ettiğimiz kayısının tamamını kaybettik" dedi.

Türkiye Tarihinin En Büyük Zirai Don Olayı YaşandıKaraman

16 MİLYON ELMA AĞACINI DON VURDU

Karaman'da çiçek açan milyonlarca elma ağacını da don vurdu. Dona karşı sulama yapılan bahçelerdeki elma ağaçlarının tamamen buz tuttu. 16 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye'de birinci durumda olan Karaman, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Tarihinin En Büyük Zirai Don Olayı YaşandıElazığ

KAYISI, CEVİZ VE BADEM AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Elazığ'ın Keban ilçesinde yoğun kar yağışının ardından oluşan don nedeni ile kayısı, ceviz ve badem ağaçları büyük zarar gördü. Üreticiler, bu yıl mahsulün büyük bir kısmını şimdiden kaybettiklerini belirtti.

Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! Mahsul eridi, iller bir bir alarm veriyorÇorum

"CEVİZDE BİR TANE BİLE KURTULAN AĞACIMIZ YOK"

Türkiye'deki önemli ceviz üretim merkezlerinden olan Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ise ceviz ağaçları kar yağışı ve don sebebiyle zarar gördü. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, "Meyve ve cevizde bir tane bile kurtulan ağacımız yoktur. Geçim kaynağı ceviz olan ilçemiz bu sene komple zarara uğramıştır" dedi.

Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! Mahsul eridi, iller bir bir alarm veriyorTunceli

DUTUN MERKEZİNİ DE DON VURDU

Tunceli'de; dutun anavatanı sayılan, coğrafi işaretli Ulukale dutu üreticileri dondurucu soğuk nedeniyle büyük endişe yaşadı. Ululale köyü muhtarı Tekin Karaduman yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava şartları bölgemizde bütün ürünlerimize zarar vermiştir. Muhtarlık ve kooperatif olarak pazartesi girişimde bulunulacaktır' dedi.

Öte yandan; Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Manisa, Bursa, Kırşehir, Uşak, Karaman, Çorum ve Sakarya'da da çok sayıda ağaç don olayından etkilendi.

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Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSoykanlar:

şükürsüzlük. yağış oldumu felaket, don oldumu felaket. Şah damarından yakın Olan Allah her şeyin sahibidir ne diyelim.

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Haber YorumlarıBerkay:

allah yardımcıları olsun

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Haber YorumlarıUyanık:

Büyük Türkiye ileri düzeydeki hava tahmin teknolojisi sayesinde, oluşacak zirai don’a karşı başkanlık sistemine geçiş sayesinde anında müdahale ederek ve gerekli önlemler alınarak büyük bir felaket önlenmiş oldu. Bu yaşananlar karşısında Amerika, Fransa, Hollanda ve özellikle Almanya kıskançlıklarından çatlamış bulunuyorlar.

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Haber YorumlarıBükücü:

Bir Malatya'lı olarak çok üzgünüz. Umarım zararlarımız sigorta şirketleri ve devletimiz tarafından karşılanır...

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Haber YorumlarıMusty:

gecmis olsun o actiriyor o kar getiriyor elbet bir bildigi vardir sukredip sabretmek lazim

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

hoşunuza gittimi vatan hainleri

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

KOVİT VURDU FIRSATLIK YAPYIK, DEPREM VURDU İŞLERİ VURGUNA ÇEVİRDİK, SEL VURDU FERSAT BU FIRSAT DEDİK SOYGUNLUK YAPTIK AMERİKA YUMURTA İSTEDİ VATANDAŞIN CANINA OKUDUK ŞİMDİDE DON FELÂKETİ VAR BAKALIM DAHA NASIL BİR VURGUN GÖRECEĞİZ ??? TOPLUM OLARAK KENDİMİZİ DÜZELTMEMİZ LAZIM DİYORUM ..

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Haber YorumlarıÖmer Alanbay:

Felaketler eksik olmuyor arkadaş sağa sola fazla beddua yağdırmayın sonra geri dönüyor olabilir

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

tamam, pandemi oldu, deprem oldu, don vurdu, ekonominin kötü olması bunlardan dolayı, emekliye zam3/1,

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

meteoroloji günlerdir uyarıyor hiç mi önlem alınmadı yapılacak hiç bir şey yok muydu:((( en basitinden bahçelerin çeşitli yerlerinde duman çıkaracak ateşler sıcaklığı bir kaç derece yükseltebilirdi

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