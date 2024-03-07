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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Daha güzel bir dünyayı inşa eden kadınlarımız sadece bir gün değil, her zaman takdir edilmeyi hak etmektedir

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınların geleceği şekillendirmede önemli bir rol üstlendiğini belirterek, kadınların takdir edilmeyi hak ettiğini söyledi. Palandöken, TESK olarak 415 bin 22 kadın esnaf ve sanatkar sayısı ile Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip olduklarını ve kadınların ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Daha güzel bir dünyayı inşa eden kadınlarımız sadece bir gün değil, her zaman takdir edilmeyi hak etmektedir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda kadınların geleceği şekillendirmede çok önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Doğumdan ölüme kadar annemiz, eşimiz, kardeşimiz olmak üzere birçok rolde, hayatın her alanında yanı başımızda olan kadınlarımız yetiştirdiği çocuklar ile birlikte geleceği şekillendirmede çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gib, 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Dolayısıyla daha güçlü ve daha güzel bir dünyayı inşa eden kadınlarımız sadece bir gün değil, her zaman takdir edilmeyi hak etmektedir" dedi.

"415 bin kadın esnaf ve sanatkarımız faaliyet yürütüyor"

Palandöken, "TESK olarak 415 bin 22 kadın esnaf ve sanatkar sayısı ile Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip sivil toplum kuruluşu olmaktan gurur duyuyoruz. Esnaf ve girişimci kadınlarımız, kendi işlerini kurarak ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra diğer kadınlara da ilham veriyorlar. Eşsiz birer ilham kaynağı olan kadınlar her daim büyük bir özveri ve azimle çalışarak yaşam standartlarını yükseltmeye ve toplumsal kalkınmayı sağlamaya katkıda bulunuyorlar. Özellikle çalışma hayatında kadınların varlığı çeşitliliği arttırıyor ve iş dünyasına farklı bir perspektif getiriyor. Toplumun temel taşlarından biri olarak kadınlarımız benzersiz hikayeleri ile güçleri ve başarıları ile bizi aydınlatıyor, varlıkları ile yaşamın her alanına renk katıyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların kendileri ve ülkemiz için imza attıkları başarıların devamını diliyorum. Bu özel günde şiddet kurbanı olarak yaşamını yitiren kadınlarımızı rahmetle anıyor ve çok sevdiği çocuklarını, eşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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