1 Mayıs etkinlikleri nerede olacak? Taksim'de gösteri yapılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu önlemle vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde kutlamalarını gerçekleştirebileceklerini belirtti. 1 Mayıs etkinlikleri nerede olacak? Taksim'de kutlama yapılacak mı?

1 MAYIS ETKİNLİKLERİ NEREDE OLACAK?

Bakan Yerlikaya, " 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. 1 Mayıs'ta belirlenen yerler haricinde hiçbir gösteriye, toplantıya, eyleme, basın açıklamasına müsaade edilmeyecektir." dedi.

1 MAYIS'TA TAKSİM'DE GÖSTERİ YAPILACAK MI?

1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek.