1 Mayıs etkinlikleri nerede olacak? Taksim'de gösteri yapılacak mı?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın kutlanacağı yerler ve Taksim'deki kutlama durumu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı güzergahları açıkladı. Bakan Yerlikaya, 40 güzergahın belirlendiğini belirterek "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu önlemle vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde kutlamalarını gerçekleştirebileceklerini belirtti. 1 Mayıs etkinlikleri nerede olacak? Taksim'de kutlama yapılacak mı?
1 MAYIS ETKİNLİKLERİ NEREDE OLACAK?
Bakan Yerlikaya, " 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. 1 Mayıs'ta belirlenen yerler haricinde hiçbir gösteriye, toplantıya, eyleme, basın açıklamasına müsaade edilmeyecektir." dedi.