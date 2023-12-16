Üye Girişi
Haberler

Taksim'de Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Vatandaşları Zorladı

Güncelleme:
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde yaptığı fırtına uyarılarının ardından Taksim'de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde yaptığı fırtına uyarılarının ardından Taksim'de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından megakent İstanbul'da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de gece saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.

Aralıklarla etkisini gösteren fırtınanın gün içerisinde ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Fırtına Taksim Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title