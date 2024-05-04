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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, geçirdiği motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnedildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman son yolculuğuna uğurlandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede dün hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı'na getirilen el-Burhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazının kılınmasıyla son yolculuğuna uğurlandı. el-Burhan'ın cenazesine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, babası Abdulfettah el-Burhan ve yakınları katılım sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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