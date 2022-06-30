Son Dakika | Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii göz kamaştırıyor Son dakika haberine göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii manzarasıyla göz kamaştırıyor. Ağrı'nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii manzarasıyla göz kamaştırıyor. Patnos ilçesinde temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. İlçe merkezinde adeta bir başyapıt gibi yükselen ve Süleymaniye Camii'ni anımsatan cami, günbatımı ve akşam manzarasıyla havadan dron ile görüntülendi. - AĞRI İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Selçuklu Patnos Ağrı Yerel Haberler Son Dakika

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