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Son dakika haberi: Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında

Son dakika haberi: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ve Tomarza ilçe ziyaretleri çerçevesinde esnafları ziyaret edip, belediyeye bağlı olarak çalışan kadın personel ile sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ve Tomarza ilçe ziyaretleri çerçevesinde esnafları ziyaret edip, belediyeye bağlı olarak çalışan kadın personel ile sohbet etti.

Merkezde ve ilçelerde 7'den 70'e, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ve Tomarza ilçe ziyaretlerinde esnafları da ihmal etmedi. Develi ve Tomarza ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnaflara işlerinde hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ayrıca belediyeye bağlı olarak çalışan kadın personel ile sohbet eden Büyükkılıç, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Endüstri ve ticaretin beşiği Kayseri'nin en büyük değerlerinden birinin esnaflar olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Develi ve Tomarza ziyaretlerimde esnaf kardeşlerimizi ve belediyemize bağlı olarak çalışan başımızın tacı kadınlarımıza selam verip, kolaylıklar diledik. Rabbim işlerini kolay, kazançlarını bereketli kılsın inşallah" dedi.

Esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Tomarza Develi Yerel Haberler Son Dakika

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