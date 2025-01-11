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Sinop Valisi, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Sinop Valisi, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali Özarslan, gazetecilerin yöneticiler için önemli bir paydaş olduğunu vurgulayarak, Sinop'un gelişiminde birlikte çaba sarf ettiklerini belirtti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Basın mensupları kardeşlerim benim için daha doğrusu bütün yöneticiler için aslında bir mesai arkadaşı, bir paydaşımız" dedi.

Vali Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen kahvaltı programı sonrası konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bugün çok anlamlı bir gündeyiz. Her zaman her yerde söylüyorum. Basın mensupları kardeşlerim benim için daha doğrusu bütün yöneticiler için aslında bir mesai arkadaşı, bir paydaşımız. Ben sizi paydaşımız olarak görüyorum. Sinop'umuzun ekonomik, sosyal, kültürel anlamda her alanda yükselerek gelişmesi için, hemşehrilerimizin mutluluğu için benim kadar sizlerde gayret gösteriyorsunuz. Hemşehrilerimizin konuşan dili, gören gözü, duyan kulağı ve en önemlisi de hisseden bir kalbi gibisiniz. Sinop'u daha iyi yerlerde görmekte büyük bir arzunuz var. İnanın yaptığınız haberlerin hiç birini seçmiyorum. Her haberinizi, her paylaşımınızı hemen değerlendirmeye alıyorum. Eğer herhangi bir müdür arkadaşımız o konuyla ilgilenecekse ona söylüyorum ve takibini de yapıyorum" diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltı programı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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