Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kadınlara Karanfil Vererek Günlerini Kutladı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Jandarma görevlileri, kadınların toplumdaki değerine vurgu yapmak ve kadına yönelik saygının artırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.
Jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Jandarma görevlileri, bu önemli günde kadınların toplumdaki değerine vurgu yapmak ve kadına yönelik saygının artırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti. - SİİRT