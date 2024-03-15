Samsun'da suça sürüklenen çocuklara destek faaliyetleri

SAMSUN (İHA) – Samsun'da suça sürüklenen çocukların aileleri ve kendileri ile irtibata geçilerek, topluma faydalı birey olmaları için faaliyet yürütüldü.

Samsun Valiliği himayesinde ve İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen müşterek aile ziyaretleri kapsamında çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve topluma faydalı birey olmalarını sağlamak amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, NARVAS, En İyi NARKOTİK Polisi Anne ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından psikolojik destek alınması konusunda aileler bilgilendirildi. Çocukların eğitimi, okula kayıt edilmesi ve başarısı ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen rehber öğretmen tarafından bilgilendirme yapıldı. Çocukların içinde bulunduğu durumun sağlıklı analiz edilebilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikolog tarafından çocuklar ve aile bireyleriyle yüz yüze görüşme yapıldı. Suç ve suçlular ile ilgili gerekli önlemlerin alınması ve tecrübelerin paylaşılması konusunda ise Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından bilgi aktarıldı.

Faaliyetler kapsamında toplam 26 suça sürüklenmiş çocuk ve ailesi ziyaret edildi. - SAMSUN