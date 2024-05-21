GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (21 Mayıs) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,2170 seviyesinden işlem görüyor. Fed ve ECB yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 35,0210'dan satılıyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANININ YAPACAĞI KONUŞMA YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından varlık fiyatları karışık bir seyir izlerken, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.

BUGÜN YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Fed yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yarın yayımlanacak olan bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.