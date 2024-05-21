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Schengen vize ücretlerine zam geldi mi? Schengen vize ücretleri ne kadar, kaç TL?

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Schengen vize ücretlerine zam geldi mi? Schengen vize ücretleri ne kadar, kaç TL? Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etmeyi sağlayan Schengen vizesinin ücreti ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Schengen vize ücretlerine zam geldi mi? Vize ücreti ne kadar?

Schengen vize ücreti ne kadar? Schengen vizesine zam var mı? Schengen vize ücretine her 3 yılda bir zam yapılıyor. Ücretler son olarak 2020 yılında 60 eurodan 80 euroya yükseltilmiştir. Schengen vize ücretlerine zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

SCHENGEN VİZE ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat imkanı sağlayan Schengen Vizesi ücreti 11 Haziran 2024'ten itibaren yüzde 12 zamlanacak.

SCHENGEN VİZE ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Schengen Vize Kanunu uyarınca her 3 yılda bir zorunlu kılınan AB vize ücretlerinin Aralık 2023'te gözden geçirilmesinin ardından geldi. AB, bu artışın temel nedenleri arasında enflasyon ve memur maaşlarını gösteriyor.

Schengen vize ücretlerine zam geldi mi? Schengen vize ücretleri ne kadar, kaç TL?

YETİKİNLER İÇİN 90 ÇOCUKLAR İÇİN 45 AVROYA YÜKSELTİLDİ

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 avroya çıkardığını duyurdu 6-12 yaş arası çocukların 40 avroluk vize ücreti 45 avroya çıkarken, AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, Komisyon'un kararıyla 135 veya 180 avro vize ücreti ödeyecekler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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