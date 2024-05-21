Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi ne zaman yatıyor? #128141

Evlenecek olan çiftler evlilik kredisinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Evlilik kredisi başvuru ekranı ve başvuru şartları araştırılmaya devam ediliyor. Bakan Göktaş konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi ne zaman yatıyor?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu hizmeti kullanarak, evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesini içeren "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sunulan Evlilik Kredisine başvuruda bulunabilirsiniz.

Evlilik kredisi başvuru şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

Deprem bölgesi içerisinde yer alan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya pilot uygulamaya dahil edilmişti.

Başvuruda bulunan genç çiftlerin evlilik kredisi ödemeleri 21 Mayıs günü itibariyle yapılacak. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, 'Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz.' dedi.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI (LİNK)