Yunanistan'dan kovulan Terim, soluğu mahkemede aldı

Seçil Erzan'ın futbolcular başta olmak üzere onlarca kişiyi dolandırdığı ve kamuoyunda ' Fatih Terim fonu' olarak bilinen ve Türkiye'nin uzun süre merakla takip ettiği futbolda fon vurgunu davasında yeni bir gelişme yaşandı.

FATİH TERİM DAVA AÇTI

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ligi takımlarından Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim, Denizbank'a dava açtı. Daha önce dava hakkında açıklama yapmamakla eleştirilen Terim, banka ve olayın sorumluları hakkında maddi ve manevi tazminat davası başlattı.

Konuya ilişkin açıklama Terim'in avukatlarından gelirken açıklamada, "Fatih Terim hakkında birçok asılsız yorum yapılmıştır. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi önünde devam etmekte olan ve kamuoyunca yakından takip edilen davayla ilgili olarak, bu davaya taraf dahi olmamasına rağmen, Müvekkilimiz Fatih Terim hakkında birçok asılsız yorum yapılmıştır. Bir yıldan uzun süredir devam eden bu süreç boyunca müvekkilimiz, adli süreçlere duyduğu saygı ve güven nedeniyle bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır. Yakın zamanda müvekkilimiz adına açmış olduğumuz tazminat davaları ile devam eden ve müvekkilimizin müşteki sıfatı taşıdığı soruşturmaya ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır

"Uğradığı maddi zararın tazmini için"

Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır.

Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır.

"Kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur"

Ayrıca, Müvekkilimiz 2 Haziran 2023 tarihinde, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikayetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olmuştur.

"Açıklamayı zamanı gelince yapacaktır"

Son olarak şu hususu da ifade etmek isteriz: Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır.

Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir.

Bu süreçte, hukukun izin verdiği ölçü ve zamanlarda müvekkilimizi ilgilendiren konularda gerekli açıklama ve bilgilendirmeler yine tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Denizbank Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan, müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu onlarca kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Erzan ve sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük, Asiye Öztürk'ün yargılandığı dava devam ediyor. Erzan için dava kapsamında, 285 yıla kadar hapis cezası istenirken, nitelikli dolandırıcılık suçlarından diğer sanıklar hakkında 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.