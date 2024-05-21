"Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti

İstanbul Sultanbeyli'de, ağabeyi cinayet suçundan hapiste bulunan 13 yaşındaki A.A.'nın sistematik olarak 15 kişinin tecavüzüne uğradığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken sanık avukatlarından Gülsün Doygun'un şimdilerde 27 yaşında olan genç kıza, mahkemede "Etek boyu nedeniyle okulda hocaları tarafından uyarılıp uyarılmadığını" sorması olayı başka bir boyuta taşıdı. Bu sorunun ardından eleştirilerin odağı haline gelen Avukat Doygun, adliyenin önünde bir basın açıklaması yaparak hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

"OLAYLAR 2010-2013 YILLARI ARASINDA YAŞANMIŞTIR"

Olayın içeriğinin doğru bir şekilde tespit edilmeden haber yapıldığını vurgulayan Doygun, "13 yaşındaki bir kız çocuğunun 3 yıl boyunca tehdit ve şantajla sistematik olarak cinsel istismar uygulandığı şeklinde dehşet ve ürkütücü şekilde lanse edilmesinden dolayı toplumuzda her bir bireyin gönlü yaralanmış, doğruyu yansıtmayan haberlerle tarafım hedef alınmıştır. Olaylar 2010-2013 yılları arasında yaşanmıştır. Şahıs şu an 27 yaşındadır fakat olay yeni meydana gelmiş gibi lanse edilmiş ve hala 13 yaşındaymış gibi yanıltıcı haberler yapılmıştır. Davanın katılanı 2013 senesine kadar iddia ettiği olaylarla ilgili herhangi bir şekilde emniyete başvurmamıştır. 7 Nisan 2013 tarihinde katılanın telefonunda ağabeyinin mesajları görmesi üzerine aralarında tartışma çıkmış ve ağabey şiddet uygulayınca katılan emniyete giderek iddialarını ortaya atmıştır. Emniyete müracat ettiğinde yaşı 16'dır fakat bu hiçbir şekilde haberlere konu olmadı" dedi.

"BEKARET RAPORUNU GÖRMESEM DOSYAYI ÜSTLENMEM"

Tecavüze uğradığını öne süren 13 yaşındaki A.A.'nın olayın emniyete intikal etmesiyle birlikte Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini ve bakire olduğu yönünde bir rapor verildiğine dikkat çeken Doygun, "Dosyada katılanın 15 kişi tarafından tehdit ve şantajla cinsel istismara uğradığına dair beyanı var. Bu iddialara rağmen dosyanın başlamasıyla beraber muayeneye sevk edildi. Ancak istismar olayına maruz kalmadığı tıbbi delillerle tespit edilmiştir ve bakire olduğu kurum raporunda yer almıştır. Ancak şahsım yargılamaya konu olan sanık müdafini üstlendiğim noktasında kınandığım raporudur. 3 sene boyunca sistematik olarak tecavüze uğrayan birinin bakire olması zaten hayatın olağan akışına aykırı. Bu iftirayı ortaya koymaktadır. Ben bu raporu gördükten sonra görevi üstlendim. Bu rapor devletin resmi kurumundan alınmıştır. Raporu görmesem zaten dosyayı üstlenmem asla söz konusu olamaz. Kimse bu konularda benim kadar hassas olamaz" şeklinde konuştu.

"ETEK BOYU İLE İLGİLİ BİR SORU SORDUM ANCAK..."

Mahkemede "Etek boyu" sorusunu neden sorduğunu da anlatan Doygun, "Etek boyu ile ilgili bir soru sordum ancak maksadım anlaşılmadan sadece etek boyu kelimesi cımbızla çekilerek farklı lanse edildi. Benim amacım ne giydiği değil. Rapora rağmen yargılamanın yapılıyor olması bir kere hukuki değil. 11 yıldır bu dava rapora rağmen devam etmekte. Burada kanun uygulanmıyor. Şahıs beyanıyla yargılama olmaz. O zaman herkes herkese iftira atsın. Bugün yargılanan sanıkların hepsi evli ve çocuklu. Ben bu davanın bitmesi için ortaya daha ne koyabilirim?" ifadelerine yer verdi.

TUTUKLU SANIKLARDAN BİRİ NASIL SERBEST KALDI?

Tecavüz iddiasıyla yargılanan sanıklardan birinin şimdilerde 27 yaşında olan genç kızın "Onu tanımıyorum" demesi üzerine serbest kaldığını belirten Doygun, "18 Nisan 2024 tarihinde davanın katılanının 2012-2013 senesinde bir tane şahısla ilgili iddiaları var. 'Beni ormanda istismar etti" diye. Bu beyana rağmen 18 Nisan 2024 tarihinde katılan, bu şahsı tanımadığını söyledi. Bu şahıs tam 1 buçuk senedir tutuklu yargılanıyor ve mahkeme tahliyesine karar veriyor" dedi.