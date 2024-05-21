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Fatih Terim Panathinaikos'tan kovuldu mu? Fatih Terim Panathinaikos'tan neden ayrıldı?

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Fatih Terim Panathinaikos'tan kovuldu mu? Yunanistan takımı Panathinaikos ile yolları ayrılan Fatih Terim, neden ayrıldığı gündeme geliyor. Peki, Fatih Terim Panathinaikos'tan kovuldu mu? Fatih Terim Panathinaikos'tan neden ayrıldı?

Yunanistan ligi takımlarından Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim, Denizbank'a dava açtı. Ardından, Fatih Terim Panathinaikos'tan kovuldu mu? Fatih Terim Panathinaikos'tan neden ayrıldı? sorularına yanıt aranıyor. Fatih Terim neden kovuldu? Detaylar haberimizdedir…

FATİH TERİM PANATHINAIKOS'TAN KOVULDU MU?

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ligi takımlarından Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim, Denizbank'a dava açtı. Daha önce dava hakkında açıklama yapmamakla eleştirilen Terim, banka ve olayın sorumluları hakkında maddi ve manevi tazminat davası başlattı.

Fatih Terim Panathinaikos'tan kovuldu mu? Fatih Terim Panathinaikos'tan neden ayrıldı?

FATİH TERİM PANATHINAIKOS'TAN NEDEN AYRILDI?

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in sözleşmesi, kötü sonuçlar nedeniyle feshedildi. Terim, hedeflerinin uyuşmadığı gerekçesiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sonlandırdıklarını açıkladı.

Denizbank Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan, müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu onlarca kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Erzan ve sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük, Asiye Öztürk'ün yargılandığı dava devam ediyor. Erzan için dava kapsamında, 285 yıla kadar hapis cezası istenirken, nitelikli dolandırıcılık suçlarından diğer sanıklar hakkında 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Panathinaikos Seçil Erzan Fatih Terim Yunanistan Denizbank Futbol Gündem Spor Haberler

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