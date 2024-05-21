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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128184

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Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin bayram ikramiyeleri hakkında merak edilenler gündemde. Emeklilere ne kadar ikramiye verilecek ve bu ikramiyelerin ne zaman banka hesaplarına yatırılacağı konusu merak konusu oldu. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BANKA HESAPLARINA YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin 10 Haziran'da ödenmeye başlanması bekleniyor.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak?

EMKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl bayram ikramiyesi 3 bin TL ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan kişiler emekli bayram ikramiyesi alabilecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanabilecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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