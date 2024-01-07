Samsun Büyükşehir Belediyesi 2023'te İhtiyaç Sahibi Kişilere 45 Milyon TL Yardım Yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında ihtiyaç sahibi 68 bin 729 kişiye toplamda 45 milyon 655 bin TL yardımda bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sosyal yardımları büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkmak, bizim en önemli insani görevimizdir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında ihtiyaç destek kartı, gıda yardımı, sıcak yemek hizmeti, yakacak yardımı, eğitim yardımı, nakit desteği, eşya yardımı, ramazan yardımı gibi başlıklarda 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin TL yardımda bulundu. Yardım çalışmaları Büyükşehir belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin adından afet bölgesine giderek çalışmalarda yer alan Büyükşehir Belediyesi, Samsun'a gelen depremzedeleri de yalnız bırakmadı. 2023 yılında 9 bin 483 depremzede vatandaşa temel ihtiyaç, gıda, eşya ve Ramazan ayı yardımında bulunuldu.

"En önemli insani görevimiz"

İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sosyal yardımları büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Sosyal yardımlarımızdan gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması çok önemli. Bu noktada ekiplerimiz titizlikle çalışıyorlar. Bizler, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman her türlü taleplerini karşılamak için yanlarındayız. Adaleti ve hakkaniyeti gözeterek yardımlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. İhtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkmak, bizim en önemli insani görevimizdir" diye konuştu. - SAMSUN