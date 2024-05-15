ALMERİA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda, saat kaçta? #9917 İspanya La Liga 36. hafta...

Almeria - Barcelona maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı belirlendi. Barcelona, ligdeki son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı. Diğer yandan Almeria, son 5 maçından sadece tek galibiyet çıkarabildi.ALMERİA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, saat kaçta hangi kanalda? İspanya La Liga 36. hafta... İşte ayrıntılar;

ALMERİA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 36. haftasında Almeria ile Barcelona arasındaki mücadele 16 Mayıs Perşembe günü saat 22:30'da başlayacak. Bu heyecan verici maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇ AYRINTILARI

Ev sahibi Almeria, Barcelona ile oynadığı 15 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi ve sahadan 12 kez mağlup ayrıldı. Almeria'nın tek galibiyeti, geçtiğimiz sezon rakibini kendi sahasında konuk ettiği karşılaşmada geldi.

Barcelona, geride kalan 35 maçında 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Xavi'nin öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri 72 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

Almeria, bu sezonun sona ermesine 5 hafta kala ligden düştü ve önümüzdeki sezon ikinci ligde mücadele edecek. Ancak, Barcelona karşısında taraftarının önünde puan almayı hedefliyor.

Almeria, ligde oynadığı 35 karşılaşmada 2 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.