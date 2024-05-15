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ALMERİA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda, saat kaçta? #9917 İspanya La Liga 36. hafta...

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ALMERİA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda, saat kaçta? İspanya La Liga 36. hafta... İspanya'nın en üst düzey futbol ligi La Liga'nın 36. haftasında Almeria ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal hakkında tüm bilgiler haberimizde.

Almeria - Barcelona maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı belirlendi. Barcelona, ligdeki son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı. Diğer yandan Almeria, son 5 maçından sadece tek galibiyet çıkarabildi.ALMERİA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, saat kaçta hangi kanalda? İspanya La Liga 36. hafta... İşte ayrıntılar;

ALMERİA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 36. haftasında Almeria ile Barcelona arasındaki mücadele 16 Mayıs Perşembe günü saat 22:30'da başlayacak. Bu heyecan verici maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

ALMERİA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda, saat kaçta? #9917 İspanya La Liga 36. hafta...

MAÇ AYRINTILARI

Ev sahibi Almeria, Barcelona ile oynadığı 15 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi ve sahadan 12 kez mağlup ayrıldı. Almeria'nın tek galibiyeti, geçtiğimiz sezon rakibini kendi sahasında konuk ettiği karşılaşmada geldi.

ALMERİA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda, saat kaçta? #9917 İspanya La Liga 36. hafta...

Barcelona, geride kalan 35 maçında 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Xavi'nin öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri 72 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

ALMERİA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda, saat kaçta? #9917 İspanya La Liga 36. hafta...

Almeria, bu sezonun sona ermesine 5 hafta kala ligden düştü ve önümüzdeki sezon ikinci ligde mücadele edecek. Ancak, Barcelona karşısında taraftarının önünde puan almayı hedefliyor.

Almeria, ligde oynadığı 35 karşılaşmada 2 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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