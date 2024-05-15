Otoyol ve köprülere zam var mı? Otoyol ve köprülere zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam!

Otoyol ve köprülere zam var mı? Merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, Otoyol ve köprülere zam var mı? Otoyol ve köprülere zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam!

OTOYOL VE KÖPRÜLERE ZAM VAR MI?

Yeni tarifeye göre İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek otomobiller 24 TL ücret ödeyecek. Özel şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek otomobiller ise 49 TL ödeme yapacak.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU NE KADAR?

Yapılan zam sonrası İstanbul Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 TL olurken İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil otomobiller için 984 TL'ye çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu kullanım ücreti de 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

Köprü geçiş ücretlerinde belirlenen yeni tarifeler şu şekilde: