Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Aziz Yıldırım, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de tamamlamıştır. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 32. Başkanıdır. Aziz Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 yılında doğmuştur. Ergani doğumlu Türk iş adamı, inşaat mühendisi ve 32. Fenerbahçe Başkanıdır.

İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de yapmıştır. Düzce'de amatör futbol (Hamidiyespor Kulübünde) oynamıştır. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. NATO Altyapı ihalelerine de katılan Maktaş Mühendislik firmasının sahibidir. Düzcespor Kulübünde fahri başkanlık yapmıştır.

Aziz Yıldırım

1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetimde görev aldı. 1991-1992 sezonunda futbol şube sorumlusu oldu. 15 Şubat 1998'de yapılan kongrede rakibi Vefa Küçük'ten bir oy fazla alarak başkan seçildi. 1998 yılından beri aralıksız olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yürütmektedir.

Başkanlığı döneminde futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu 8 lig ikinciliği yaşamıştır. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Aziz Yıldırım başkanlığında ulaşmıştır. Başkanlığında Fenerbahçe Spor Kulübü, aynı sezonda futbol, kadınlar ve erkekler basketbol, kadınlar ve erkekler voleybol branşlarında lig şampiyonu olmuş, 5'te 5 şampiyonluk yaşamıştır. (2010-11 sezonu)

Başkanlığı döneminde kulüp yatırımlarına büyük önem vermiş, Şükrü Saraçoğlu Stadını parça parça yıkarak yeniden yaptırmış, basketbol takımına yepyeni bir salon yaptırmıştır: Ülker Sports Arena. Düzce Topuk Yaylasında kamp tesisleri yapılmış, Faruk Ilgaz tesisleri yenilenmiş, Ankara'da konaklama tesisi yapılmıştır.

Aziz Yıldırım şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de "Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Şike yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Yıldırım, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl Metris Cezaevinde tutuklu kaldı. Şike davasında 23. duruşma sonunda hüküm giymesine rağmen tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Üç çocuk babası olan Yıldırım, 7 Nisan 2010 tarihinde ilk iki çocuğunun annesi olan 30 yıllık ilk eşi Yıldız Yıldırım'dan boşanmıştır. Daha sonra Gonca Çelikkıran ile evlenmiştir. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olmuştur. İkinci evliliğinden olan kız çocuğunun adı Yaz'dır.