Aziz Yıldırım aday mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım adaylığı gündeme geliyor. Aziz Yıldırım kimdir? Fenerbahçe Başkanlığına Aziz Yıldırım aday mı? Detaylar haberimizdedir…

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM BASIN AÇIKLAMASI

Yıldırımın açıklamalrında satır başları;

"Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim. 6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket."

"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERDİK"

"Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

"ŞAMPİYONLUKTAN BİRLİKTE ETTİK"

"Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber..."

"KULÜBÜ HALKA AÇTIM"

"Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Kuva-yi Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübü'dür."

"KEYFİM YERİNDEYDİ, NEDEN ADAY OLDUM?"

"İşleri tıkırına koydum, keyfim de yerinde. Neden aday oldum? Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık."