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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 26-27 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Temmuz su kesintisi saatleri!

26 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Inegöl Ilcesi Fatih Mahallesi Maresal Fevzi Çakmak Caddesi ve civarinda, 24.07.2024 - 23.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 24/07/2024 09:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 20.07.2024-20.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 19/07/2024 16:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ALAADDİNBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/07/2024 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/07/2024 16:30

Aciklama: Nilüfer İlçesi C4_K_ALAADDİNBEY Alt bölgesinde bulunan Alaaddinbey Mahallesi 619 Sokak civarında Arıza nedeniyle 26/07/2024 tarihinde 14:30 ile 16:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 26/07/2024 14:30

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