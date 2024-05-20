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Volkan ve Zeynep Demirel boşanma iddialarına ne cevap verdi? Çift boşanacak mı?

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Ünlü futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, son zamanlarda gündemi meşgul eden boşanma iddialarına yanıt verdi. Çiftin boşanıp boşanmayacağı konusundaki meraklar devam ederken, Demirel çiftinin verdiği yanıt merakları bir nebze olsun giderdi.

Teknik direktör Volkan Demirel, 14 yıllık eşi Zeynep Sever Demirel ile boşanma kararı aldığı yönündeki söylentileri yalanladı. Eşiyle poz veren Demirel "Çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz, haberler doğru değil" dedi. Peki, Volkan ve Zeynep Demirel boşanma iddialarına ne cevap verdi? Çift boşanacak mı?

VOLKAN VE ZEYNEP DEMİREL BOŞANMA İDDİALARINA NE CEVAP VERDİ?

Instagram hesabından 2 kızının annesi Zeynep Sever Demirel ile verdiği pozu yayınlayan Volkan Demirel, boşanma iddiasını yalanlayarak "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkan ve Zeynep Demirel boşanma iddialarına ne cevap verdi? Çift boşanacak mı?

VOLKAN DEMİREL BOŞANMA İDDİALARINA PAYLAŞIMIYLA CEVAP VERDİ!

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin boşanma kararı aldığı hatta Zeynep Sever Demirel'in işlemleri başlattığı ileri sürülmüştü. İddianın ardından Zeynep Sever Demirel'in 4 ay önce katıldığı yayındaki "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık" sözleri yeniden gündeme gelmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, 2014 yılında Yade, 2017'de ise Yeda ismini verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Volkan ve Zeynep Demirel boşanma iddialarına ne cevap verdi? Çift boşanacak mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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