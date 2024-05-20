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Netanyahu hakkında tutuklama kararı! Netanyahu tutuklanacak mı?

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip binlerce Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama kararı çıktı. Peki, Binyamin Netanyahu tutuklanacak mı? İşte detaylar!

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için hesap vakti geldi. Netanyahu hakkında tutuklama kararı! Netanyahu tutuklanacak mı? Detaylar haberimizde...

NETANYAHU TUTUKLANACAK MI?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'yi kan gölüne çeviren Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Netanyahu hakkında tutuklama kararı! Netanyahu tutuklanacak mı?

NETANYAHU NEDEN TUTUKLANACAK?

Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç militanı hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

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