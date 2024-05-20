İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Reisi'nin ölümünün ardından ülkenin 50 gün içinde seçime gideceğini belirtti. Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir atandı. Peki, Muhammed Muhbir kimdir? İran'da Reisi'nin yerine kim geçti?

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

1 Eylül 1955 doğumlu Muhbir de Reisi gibi tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen Dini Lider Ali Hamaney'e yakın biri olarak biliniyor. Muhbir, Reisi'nin cumhurbaşkanı seçildiği 2021 yılında cumhurbaşkanı birinci yardımcısı oldu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Muhbir'in Ekim ayında Moskova'yı ziyaret eden ve Rus ordusuna karadan karaya füzeler ve daha fazla insansız hava aracı tedarik etmeyi kabul eden İranlı yetkililerden oluşan ekibin bir üyesi olduğunu söyledi. Ekipte İran Devrim Muhafızları'ndan iki üst düzey yetkili ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili de yer alıyordu.

Muhbir daha önce dini lidere bağlı bir yatırım fonu olan Setad'ın başkanlığını yürütüyordu. Avrupa Birliği 2010 yılında Muhbir'i "nükleer veya balistik füze faaliyetlerine" karıştığı iddiasıyla yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlar listesine dahil etti. İki yıl sonra ise listeden çıkardı. ABD Hazine Bakanlığı 2013 yılında Setad'ı ve yönettiği 37 şirketi yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine ekledi.

İRAN'DA YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Dini lider Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldığını söyledi. Reisi'nin yardımcısı Muhammed Muhbir'in ülkeyi 50 gün içerisinde seçime götüreceği mesajını veren Hamaney, İran'da beş günlük yas ilan edildiğini duyurdu.